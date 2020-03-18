Перенесен 42-й Московский международный кинофестиваль. Это связано с нежеланием подвергать риску заражения коронавирусом COVID-19 десятков тысяч зрителей и гостей ММКФ, пояснил президент кинофестиваля Никита Михалков.

Перенесен 42-й Московский международный кинофестиваль. Это связано с нежеланием подвергать риску заражения коронавирусом COVID-19 десятков тысяч зрителей и гостей ММКФ, пояснил президент кинофестиваля Никита Михалков.Международный киносмотр года должен был пройти в российской столице с 22 по 29 апреля. Однако российское правительство ввело ограничения на въезд в Россию иностранцев, а также лиц без гражданства из охваченных пандемией коронавируса стран. Запрет на въезд действует до 1 мая 2020 года, поэтому он не может не повлиять на условия проведения кинофестиваля, отметили в пресс-службе ММКФ.Новая дата проведения Московского международного кинофорума будет объявлена позднее. Пока кинофестиваль перенесен на неопределенный срок. Но новые сроки проведения кинофорума участникам ММКФ будут сообщены своевременно. Никита Михалков попросил зрителей и участников кинофестиваля дождаться более благоприятной ситуации для проведения Московского кинофорума.UEFA перенес чемпионат Европы по футболу на год. Футбольный турнир, который должен был состояться в июне-июле 2020 года в 12 европейских городах, теперь пройдет только летом 2021 года. Теннисный турнир "Ролан Гаррос" с мая перенесен на осень. В российской столице отменено проведение Московская неделя моды и Mercedes-Benz Fashion Week Russia.Минкультуры России распорядился закрыть для посетителей музеи и выставочные залы, временно ограничить работу театров, цирков, кинотеатров, филармоний и концертных залов.В России отменен инвестиционный сочинский форум, а также Петербургский международный экономический форум. В Москве с 21 марта по 12 апреля закрываются школы, а руководителям предприятий предложено перевести сотрудников на удаленный доступ работы или ввести гибкий график их труда.В России коронавирус отметился уже в 15 регионах. В стране 114 зараженных, пятеро из них уже излечились от заболевания. Пандемия коронавируса охватила более 145 стран, число заболевших превысило 182 тысячи. 7 тысяч 415 пациентов умерли, с другой стороны 79,6 тысячи заболевших коронавирусом выздоровели. Эпидемия коронавируса в Китае идет на спад, но растет количество заболевших в европейских странах и США,