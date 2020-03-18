Кубанец убил лопатой двух пенсионеров. Следователи завершили расследование уголовного дела против 78-летнего местного жителя, обвиняемого по статье 105 УК РФ Убийство двух лиц, передает ГТРК Кубань.

Кубанец убил лопатой двух пенсионеров. Следователи завершили расследование уголовного дела против 78-летнего местного жителя, обвиняемого по статье 105 УК РФ "Убийство двух лиц", передает ГТРК "Кубань".Как сообщили в СК, 21 апреля прошлого года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехал на велосипеде по одной из улиц хутора Родниковского в Новокубанском районе. Недалеко от дома, в котором проживали 83-летний пенсионер и его 76-летняя супруга, он потерял равновесие и упал. После этого зашел на территорию дома супругов, взял лопату и нанес пожилой паре множество ударов по голове и телу. После совершенного преступления мужчина вышел на улицу, где его задержали правоохранители, которых вызвала соседка.Пострадавших пенсионеров госпитализировали в медицинское учреждение. Однако, несмотря на все усилия, в результате полученных травм 2 мая умерла потрепавшая, после чего 12 мая погиб ее супруг.Проведенная психиатрическая экспертиза показала наличие у 78-летнего мужчины хронического психического расстройства, из-за которого он не способен осознавать и руководить своими действиями. На период следственных действий фигурант был заключен под стражу, где он остается по сей день."Уголовное дело с постановлением о необходимости применения в отношении обвиняемого принудительных медицинских мер направят на рассмотрение в суд в ближайшие дни", — уточнили представители СК РФ по Краснодарскому краю.