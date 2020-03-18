Верховная рада приняла постановление о предоставлении согласия на назначение генпрокурором Украины Ирины Венедиктовой. Ее кандидатуру ранее предложил президент страны Владимир Зеленский.

Верховная рада приняла постановление о предоставлении согласия на назначение генпрокурором Украины Ирины Венедиктовой. Ее кандидатуру ранее предложил президент страны Владимир Зеленский. "За" проголосовали 269 депутатов при 226 необходимых, передает ТАСС.В настоящее время она занимает должность и.о. директора Государственного бюро расследований.Венедиктова пообещала, что в должности генпрокурора "не будет продавать и "сливать" уголовные дела"."Обещаю воссоздать мощную прокурорскую институцию, чтобы прокуроры ощущали себя защищенными и нужными этому государству", — сказала она.Ирина Венедиктова – уроженка Харькова, родилась 21 сентября 1978. Окончила Харьковский национальный университет внутренних дел. Юрист, доктор юридических наук, профессор, завкафедрой гражданско-правовых дисциплин юридического факультета Харьковского национального университета.