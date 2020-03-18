Китайские исследователи выяснили, какая группа крови является наиболее незащищенной от нового вида коронавируса. По словам ученых, больше всего шансов подхватить опасную инфекцию у ..

Китайские исследователи выяснили, какая группа крови является наиболее незащищенной от нового вида коронавируса. По словам ученых, больше всего шансов подхватить опасную инфекцию у пациентов с II группой крови. Наиболее устойчивыми к болезни оказались люди сI группой крови.Напомним, вспышка коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухань. Согласно последим данным, 182,4 тысячи человек заразились китайским коронавирусом. Более 7 тысячи больных скончались, сообщает Lenta.ru.