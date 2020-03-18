Некоторые московские рестораны приостановят работу по обслуживанию гостей с 18 марта и перейдут на формат доставки. Об этом сообщили представители Федерации рестораторов и отельеров в ..

Некоторые московские рестораны приостановят работу по обслуживанию гостей с 18 марта и перейдут на формат доставки. Об этом сообщили представители Федерации рестораторов и отельеров в письме на имя премьер-министра Михаила Мишустина.На такие меры владельцы заведений решили пойти из-за стремительного распространения нового типа коронавируса. По данным , за последнее время обороты в ресторанном бизнесе упали с 30% до 90%.Как отметил вице-президент федерации Сергей Миронов, ситуация ухудшается с каждым днем. В ближайшее время закрытий "будет очень много". По его словам, некоторые владельцы ресторанов будут держаться до конца, пока их бизнес "вообще не остановится", сообщает .