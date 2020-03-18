Новая Зеландия выделит 12,1 миллиарда новозеландских долларов ($7,31 миллиарда), или 4% ВВП, на поддержку экономики на фоне коронавируса, пишет Reuters.

Новая Зеландия выделит 12,1 миллиарда новозеландских долларов ($7,31 миллиарда), или 4% ВВП, на поддержку экономики на фоне коронавируса, пишет Reuters.Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн предупредила, что экономические последствия пандемии коронавируса могут быть более значительными, чем последствия мирового финансового кризиса.Пакет стимулов предусматривает выделение 500 миллионов новозеландских долларов на медицинское обслуживание, помощь в субсидировании заработной платы на 5,1 миллиарда новозеландских долларов и поддержку доходов на 2,8 миллиарда новозеландских долларов. Первоначальная поддержка в размере 600 миллионов новозеландских долларов была также выделена для авиационного сектора.Этот пакет стимулов больше, чем тот, который был реализован в ответ на мировой финансовый кризис, заявил министр финансов Новой Зеландии Грант Робертсон."Мы не знаем, каким будет полное воздействие на экономику Новой Зеландии, однако мы знаем, что это будет стоить нам рабочих мест и окажет значительное влияние на бизнес", — сказал Робертсон на пресс-конференции.Он сообщил, что согласно первоначальным прогнозам министерства финансов экономика сократится на 1% к I кварталу 2021 года, если пакет будет реализован. Это более медленное сокращение, чем прогнозируемый спад на 3% при отсутствии поддержки.В понедельник центральный банк Новой Зеландии на экстренном заседании снизил процентную ставку на 75 базисных пунктов до рекордно низкого уровня, чтобы смягчить экономические последствия вируса.