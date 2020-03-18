Новосибирский зоопарк поделился фотографиями орангутанга Джулии. На днях ей исполнилось полгода. Сотрудники рассказали, как протекает жизнь малыша.

Новосибирский зоопарк поделился фотографиями орангутанга Джулии. На днях ей исполнилось полгода. Сотрудники рассказали, как протекает жизнь малыша.Дочку орангутангов Мишель и Бату взяли на искусственное вскармливание. Ведь Джулию отказалась кормить мама, поэтому первые месяцы жизни малютки уязвимы. Сначала ее кормили из бутылочки молочной смесью, теперь малышка есть фруктовое пюре и кусочки фруктов. У нее появилось уже четыре зуба. С каждым днём малышка становится любознательнее и более ловкой.Для Джулии игры имеют особое значение, сообщают "Вести Новосибирск". Поскольку рядом пока нет взрослых орангутангов, которые могли бы её всему научить, она играет в разные игрушки самостоятельно, а также любит раскачиваться на небольшом канате. Единственные помощники в познании жизни — сотрудники зоопарка.Отметим, старший брат Джулии по имени Матику родился в 2018 году. В настоящее время он живёт в семье орангутангов в Московском зоопарке.