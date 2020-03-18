Президент Абсолютного бойцовского чемпионата Дэйна Уайт прокомментировал текущие планы по предстоящему поединку между действующим чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата Дэйна Уайт прокомментировал текущие планы по предстоящему поединку между действующим чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном."Мы не имеем особого выбора, кроме как перенести часть турниров UFC, но бой Нурмагомедова и Фергюсона 18 апреля по-прежнему в календаре, он состоится, — приводит слова главы промоушена РИА Новости. – Чего бы это ни стоило. Без зрителей. Возможно, за пределами США, но бой будет".Напомним, что поединок бойцов намечен на 18 апреля и первоначально должен был состояться в Нью-Йорке, однако из-за пандемии коронавируса власти ввели запрет на проведение массовых мероприятий в штате и теперь организаторы боя подыскивают новое место.Ранее Нурмагомедов уже высказался на тему возможного переноса поединка, предложив определить победителя боя на закрытой от болельщиков арене.