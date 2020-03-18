65-ый песенный конкурс Евровидение отменили из-за пандемии коронавируса. С таким заявлением выступил Европейский вещательный союз (EBU).

65-ый песенный конкурс "Евровидение" отменили из-за пандемии коронавируса. С таким заявлением выступил Европейский вещательный союз (EBU).Последний месяц организаторы "Евровидения" следили за ситуацией в мире и надеялись на лучший исход. Однако речь о спаде пандемии коронавируса не идет, поэтому было принято решение отказаться от проведения масштабного мероприятия в этом году. Информация от EBU появиласьна официальном сайте песенного конкурса.Новость дополняется.