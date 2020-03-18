Эксперты ожидают, что в течение года показатель вырастет до 9 миллионов.

Накануне Национальное бюро статистики Китая опубликовало данные по безработице. Показатель в феврале достиг рекордных за всю историю наблюдений 6,2%, тогда как в январе он составлял 5,3%, в декабре — 5,2%. Но проценты не слишком наглядная картина того, сколько же людей остались без работы."Это имеет большое значение, так как более 5 миллионов человек потеряли работу за последние два месяца", — подчеркнул в разговоре с CNBC главный экономист по Китаю в Macquarie Ларри Ху.По данным китайского правительства, на конец прошлого года в городских районах было занято 442,47 миллиона человек. Если исходить из этих показателей, без работы остались как минимум 4,67 миллиона человек.При этом реалистичность данных по безработице в Китае подвергается серьезному сомнению даже после того, как страна изменила свою методологию исследований в 2018 году, стараясь максимально выявить потерю рабочих мест, отмечает CNBC. Уровень безработицы в городах за последние 20 лет колебался на уровне от 4% до 5%.Это делает скачок до 6,2% особенно заметным. Мао Шэньюн, представитель Национального бюро статистики, подчеркнул на пресс-конференции в понедельник, что уровень безработицы, вероятно, снизится во второй половине года, когда предприятия возобновят работу. По последним данным, сейчас свою работу восстановили в общей сложности 60% предприятий. Что касается крупных компаний и производств, то они вернулись к прежним объемам на 90%.Тем не менее эксперты не испытывают особого оптимизма по поводу ситуации на рынке труда в КНР. Так, Дэн Ван из The Economist Intelligence Unit ожидает, что только в городах работу в этом году потеряют из-за эпидемии 9 миллионов человек.Об этом свидетельствует падение по всем направлениям: розничные продажи обрушились на 20,5%, промпроизводство — на 13,5%. Инвестиции в основной капитал за этот период упали на четверть: -24,5%. При этом стоит учитывать, что эпидемия распространилась по всему миру, а это влечет за собой разрушение производственных цепочек и цепочек поставок.