В Москве сохраняется положительная динамика последних лет по сокращению преступности, в том числе организованной.

Сегодня начальник Главного управления МВД России по г. Москве генерал-майор полиции Олег Баранов предоставил отчет о деятельности столичной полиции депутатам Московской городской Думы.В своем докладе Олег Баранов отметил, что за прошедший 2019 год московская полиция обеспечила общественный порядок и безопасность при проведении массовых мероприятий, число которых увеличилось на треть и превысило 39 тысяч.Основной акцент в докладе был сделан на снижении уровня преступлений. В Москве сохраняется положительная динамика последних лет по сокращению преступности, в том числе организованной.За прошедший год расследовано более 4,5 тысяч преступлений, совершенных в составе организованных преступных групп. К уголовной ответственности привлечено почти 1,5 тысячи лиц,в том числе 250 участников этнических преступных группировок.Актуальным и значимым для столицы остается вопрос противодействия нелегальной миграции. Сотрудниками московской полиции пресечено свыше 119 тысяч нарушений режима пребывания в Российской Федерации иностранными гражданами. 47 тысячам иностранцев закрыт въезд в Россию. За 3 последних года в 2 раза удалось повысить эффективность выявления и пресечения преступлений, связанных с фиктивной постановкой на учет иностранных граждан. Как результат – количество фактов организации незаконной миграции за указанный период сократилось более чем в 4 раза. Также на 15% сократилось количество преступлений, совершенных иностранцами.В работе по декриминализации города значительную роль сыграло внедрение системы «Безопасный город», с помощью которой было раскрыто более 4 тысяч преступлений. Уже в этом году введена и успешно используется система аналитического видеонаблюдения, которая позволяет распознавать лица. С начала февраля 2020 года с ее помощью задержано 8 разыскиваемых лиц за совершение преступлений. Кроме того, данная система показала свою эффективность при контроле за соблюдением гражданами карантинногорежима. Установлено более 200 граждан, допустивших его нарушения.Актуальным остается вопрос борьбы с аптечной наркоманией. Эта проблема была озвучена сотрудниками Главного управления на заседании комиссии по безопасности в Московской городской Думе. В декабре 2019 года получены сведения о поступлении на теневой фармацевтический рынок ряда аналогов лекарственных средств. Поскольку данные препараты не подпадают под меры ограничительного или учетного характера, в свободной продаже появилась альтернатива сильнодействующим веществам«Прегабалин» и «Тропикамид», что сводит к минимуму результативность от включения таких препаратов в Списки сильнодействующих веществ.В завершение своего выступления Олег Баранов поблагодарил депутатский корпус за активную помощь органам внутреннихдел столицы, а также подчеркнул, что совместная профилактическая работа дает положительные результаты.»Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве