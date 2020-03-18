При заключении договоров с клиентами злоумышленник принимал денежные средства, при этом не вносил их в кассу, а присваивал и распоряжался по своему усмотрению...

Сотрудники ОУР ОМВД России по району Арбат задержали мужчину, подозреваемого в присвоении денежных средств.В полицию с заявлением обратилась 38-летняя владелица ателье, расположенного в центре Москвы. По ее словам, в ходе проведения инвентаризации выявлена недостача денежных средств в кассе предприятия. Материальный ущерб составил свыше 460 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Липецкой улице задержали подозреваемого – 33-летнего жителя столицы. Установлено, что задержанный являлся менеджером организации. При заключении договоров с клиентами на пошив одежды злоумышленник принимал денежные средства, при этом не вносил их в кассу, а присваивал и в дальнейшем распоряжался по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Арбат возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 160 УК РФ «Присвоение или растрата». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60