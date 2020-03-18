Мужик с села поехал на ярморку продавать мясо,все продал, думает, надо отметить немного, и пропил все деньги, на оставшиеся купил бутылку шампанского. Жене скажу, что украли деньги. Бутылку спрятал в бричку, сел и поехал домой. Приезжает жена, вставила пендаля, лягли спать на печи, а в мыслях бутылка в бричке, думает, пойду и выпью, только через жену перелазить, а она ему:
- Микола, погоди, ще маленький син не спить. Он улегся назад, через время опять.
- Микола, погоди ще старшенький не спить.
Часа в 2 ночи выходит, достал бутылку, начал открывать, она как стрельнит. Старшенький подскочил и говорит:
- Вот, мамо, якщо б ты не выеживалась, батько б не застрелився.
еще анекдот!