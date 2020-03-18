Трое злоумышленников, угрожая предметами, похожими на пистолет и нож, отбирали личные вещи, после чего скрывались в неизвестном направлении...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Щукино задержали троих подозреваемых в разбойных нападениях на граждан, в том числе на несовершеннолетнего подростка.В полицию поступило несколько обращений от жителей района. Заявители рассказали о том, что стали жертвами разбойных нападений. По их словам, трое злоумышленников, угрожая предметами, похожими на пистолет и нож, отбирали личные вещи, после чего скрывались в неизвестном направлении.По двум заявлениям следователями Отдела МВД России по району Щукино возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой», по еще одному материалы направлены в Хорошевское МРСО ГСУ СК Российской Федерации.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили подозреваемых и задержали их в Красногорском районе Московской области и г. Москве. Ими оказались несовершеннолетние в возрасте от 16 до 17 лет, которые доставлены в Отдел МВД России по району Щукино г. Москвы для проведения следственных действий.Материалы проверки будут направлены в Хорошевское МРСО ГСУ СК Российской Федерации.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56