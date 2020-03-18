В Прямом эфире – истории молодых родителей, которые поверили обещаниям обналичить маткапитал быстро и законно, но были цинично обмануты. Как действуют аферисты? И удается ли молодым родителям вернуть свои деньги? В программе - о том, чего особо стоит опасаться, доверяя документы мошенникам.

В "Прямом эфире" – истории молодых родителей, которые поверили обещаниям обналичить материнский капитал "быстро и законно", и были цинично обмануты.Таких объявлений сейчас в Интернете – масса, ведь в 2020 году материнский капитал дают уже за первого ребенка. А это значит, что помимо вполне ожидаемого бэби-бума, появляются и те, кто придумывает все новые способы мошенничества.В Белгороде, например, от аферистов пострадали уже около 30 семей. Мать шестерых детей Наталья Юринская рассказала, что семья лишилась маткапитала и долгожданного дома после обращения в кредитный потребительский кооператив "Семейная касса".Женщина увидела объявление в соцсетях, выглядело оно очень убедительно, но оказалось, что аферой руководил человек, который сидел в тюрьме.Елена Масловская из Ахтубинска стала жертвой мошенников после того, как обратилась в кредитный потребительский кооператив "Семья", о котором она узнала в Пенсионном фонде после рождения второго ребенка.Там ей выдали заем под материнский капитал — средства она хотела использовать сразу – для улучшения жилищных условий.Позже выяснилось, что Масловская стала жертвой опытной мошенницы Полины Щелковой, представлявшейся кредитным брокером.Масловской повезло: маткапитал она спасти успела, Щелкову осудили на шесть лет, но молодую мать теперь одолевают кредиторы и требуют вернуть деньги с процентами.Какие еще схемы мошенничества с маткапиталом придумывают аферисты? Чего особо стоит опасаться, когда вам предлагают "законно" обналичить маткапитал? Что такое "деревня мертвых материнских душ", и как государство борется с мошенниками?Подробности расследования этой темы – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".