Благотворительный показ и премьера фильма Зулейха открывает глаза в киноцентре Октябрь 20 марта отменен. Телеканал Россия 1, фонд Подари жизнь и проект КАРО.Арт сообщают, что купившим билеты зрителям в виде компенсации будет предложено обменять их на книгу Гузель Яхиной. Роман Зулейха открывает глаза предоставляет Редакция Елены Щубиной.

Благотворительный показ и премьера фильма "Зулейха открывает глаза" в киноцентре "Октябрь" 20 марта отменен. Телеканал "Россия 1", фонд "Подари жизнь" и проект КАРО.Арт сообщают, что купившим билеты зрителям в виде компенсации будет предложено обменять их на книгу Гузель Яхиной. Роман "Зулейха открывает глаза" предоставляет "Редакция Елены Щубиной".Все книги для зрителей будут подписаны автором романа Гузель Яхиной и исполнительницей главной роли в многосерийном фильме Чулпан Хаматовой. Средства от продажи билетов направлены в фонд "Подари жизнь". Но те, кто не пожелает обменять билеты на книгу, смогут получить назад свои денежные средства. Подробная инструкция для зрителей, пожелавших вернуть деньги, размещена на сайте https://karofilm.ru/art. Кроме того, инструкция по возврату денег от продажи билетов придет всем купившим билеты по указанной при оплате билетов на благотворительную премьеру электронную почту.