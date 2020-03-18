Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о смысле проведения саммита G20 на расстоянии по такому конфиденциальному вопросу, как коронавирус. Песков пояснил, что для обсуждения чувствительных вопросов ряд стран использует секретные – так называемые красные линии связи.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о смысле проведения саммита G20 на расстоянии по такому конфиденциальному вопросу, как коронавирус.Песков пояснил, что для обсуждения "чувствительных" вопросов ряд стран использует секретные – "так называемые красные линии связи".Это линии криптосвязи, которые защищены от внешнего проникновения и позволяют вести более-менее секретные переговоры, отметил пресс-секретарь Владимира Путина.При этом он признал, что обсуждение чувствительных вопросов по открытым каналам связи в современном мире представляется "весьма затруднительным", передает РИА Новости.Ранее правительство Испании по итогам телефонного разговора своего премьера Педро Санчеса и саудовского наследного принца Мухаммеда бен Сальмана сообщило, что Саудовская Аравия (которая является страной-председателем G20 в этом году) намерена провести саммит по ситуации с коронавирусом в режиме онлайн.Дмитрий Песков, со своей стороны, сказал, что в Кремле официальной детальной информации об этом пока нет.