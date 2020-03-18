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<a href="https://33live.ru/novosti/18-03-2020-pingvinov-otpravili-na-ekskursiyu-po-zakrytomu-iz-za-koronavirusa-okeanariumu.html" target="_blank">Пингвинов отправили на экскурсию по закрытому из-за коронавируса океанариуму</a> - В Чикаго провели экскурсию для пингвинов по закрытому из-за пандемии коронавируса океанариуму. Посетителей здесь не будет еще как минимум полторы недели, так что птицам предоставлена настоящая вольница. Нелетных экскурсантов сняли на видео.