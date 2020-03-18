18.03.2020

2020-03-18 17:35:03

Под Владимиром Соболь врезался в машину дорожников, погиб водитель

Смертельное ДТП в Камешковском районе. По предварительной информации пресс-службы областного УМВД, около 14.40 на 227 км трассы М7 "Волга" 30-летний водитель автомобиля "ГАЗ 2217" врезался в спецавтомобиль "КамАЗ", проводивший дорожные работы. В "Соболе" находился только водитель. Он погиб на месте происшествия. Информация о причинах ДТП уточняется. Проводится проверка.

Видео Подслушано Автомобилистов | Владимир