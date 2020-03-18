Интеллигент приходит в ресторан, видит сидящую за столом красивую девушку,подсаживается к ней, знакомится, угощает шампанским... Через какое-то время он приглашает ее к себе домой. Она спрашивает его:
- А тебя не смущает, что у меня ног нет?
Он заглядывает под стол, видит - и правда нет. Но он же интеллигент - теперь уже не может отказываться.
- Да нет, все нормально...
- Тогда поехали лучше в одно место.
Сели в машину, поехали. Приезжают, там стена, а в нее большой гвоздь вбит. Как она попросила, он ее повесил на гвоздь, занялся любовью...
Едут обратно, она плачет:
- Ты первый...
- Что же ты раньше не сказала, я бы понежнее был!
- Ты первый, кто меня с гвоздя снял.
еще анекдот!