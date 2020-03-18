Режим ЧС в Мотыгинском районе снят. «Вести. Красноярск» получили официальный ответ от компании «Красноярсконефтепродукт». Мы рассказывали, что на нефтебазе Рыбное произошёл разрыв трубы…

Режим ЧС в из-за разлива дизельного топлива на Ангаре в Мотыгинском районе снят. "33Live.Ru Красноярск" получили официальный комментарий от пердставителей компании "Красноярсконефтепродукт".Напомним, ранее сообщалось, что из-за утечки на топливной базе в Рыбном на поверхность реки попало около ста тонн нефтепродуктов. Причиной ЧП стал разрыв трубы. Разлив произошел на площади 8 тысяч кв. метров. В этом месте Ангара все еще покрыта льдом. Большую часть (около 7,5 тысяч кв. метров) от снега уже очищена.В настоящий момент остатки дизельного топлива собирают со льда реки при помощи сорбентов. Работы ведутся в круглосуточном режиме. В них задействованы около ста человек.