В Санкт-Петербурге водитель грузовика не заметил приближающийся поезд и выехал на пути, где в него врезался тепловоз. Как утверждают очевидцы, никто из участников дорожно-транспортного происшествия не пострадал.

В Сети опубликованы кадры столкновения тепловоза и грузовика, произошедшего с 12 на 13 марта в Санкт-Петербурге, и "интервью" с водителем фуры, рассказавшим об обстоятельствах аварии.Мужчина, находившийся за рулем большегруза, не заметил приближающийся состав и выехал на переезд. По признанию самого водителя, звуковая и световая сигнализация была исправна и включена.В тот момент, когда грузовик пересекал пути, в него врезался поезд, протащивший фуру перед собой.Как утверждают очевидцы, никто из участников ДТП не пострадал.