Правительство и Центробанк РФ опубликовали совместное заявление О мерах по обеспечению устойчивости экономического развития.

Правительство и Центробанк РФ опубликовали совместное заявление "О мерах по обеспечению устойчивости экономического развития".Правительство и Центробанк продолжают принимать оперативные меры против экономического влияния коронавируса и волатильности на глобальных финансовых и сырьевых рынках, отмечается в заявлении.Экономика России обладает достаточным запасом прочности и объемом финансовых ресурсов. Правительство и Банк России вводят пакет мер поддержки, чтобы минимизировать последствия этих факторов для населения и экономики.Правительство координирует бюджетную и экономическую политику, а Банк России регулирует уровень ликвидности в экономике, контролирует банковский и финансовый секторы. Правительство гарантирует выполнение своих обязательств в сфере здравоохранения.Правительство и Центральный банк принимают меры для минимизации влияния ситуации на граждан России. Правительство и Банк России реализуют пакет мер для достижения трех первоочередных задач: обеспечение финансовой стабильности, финансовой устойчивости отраслей и секторов экономики, поддержка населения и региональных бюджетов.1. Обеспечение финансовой стабильностиВ первую неделю паники на мировых рынках с 9 по 13 марта правительство и Банк России приняли ряд мер для стабилизации российского финансового рынка: прекращена покупка валюты на Московской бирже, и началась ее продажа, банкам предоставлена необходимая ликвидность.Банк России продолжит обеспечивать рынки необходимой рублевой и валютной ликвидностью, использовать регуляторные меры для быстрой адаптации экономики к меняющимся условиям.2. Поддержание финансовой устойчивости отраслей и секторов экономикиВ первую очередь поддержку получат авиакомпании и туристические компании. Из-за карантина рынок туризма и авиаперевозок сокращаются.Туристические компании до конца года освобождаются от уплаты взносов в резервный фонд ассоциации "Турпомощь". Банк России смягчил условия кредитования компаний авиаперевозок и туризма (без ухудшения оценок их финансового положения). Правительство будет предоставлять государственные гарантии в этом случае.Банк России смягчил требования и для кредитования производителей лекарств и медицинского оборудования.Кроме того, правительство составит список системно значимых компаний для мониторинга их финансового состояния и поддержки в случае необходимости. Совместно с Банком России создана специальная группа по мониторингу их финансового состояния.Правительство расширит программы кредитования и гарантийной поддержки малого и среднего бизнеса. Снимаются ограничения по видам кредитования и отраслям, и увеличивается размер субсидий. Сумма субсидий по кредитам сроком до двух лет увеличивается.Власти введут отсрочку по уплате арендных платежей на срок три месяца для малого и среднего бизнеса – арендаторов государственного или муниципального имущества. Смягчаются требования при выполнении госконтрактов для поставщиков, пострадавших от сложившейся ситуации, смягчаются и меры валютного контроля для несырьевого экспорта.Власти готовят и новые меры поддержки для других отраслей. Правительство обеспечит стабильную работу торговой отрасли: контролируются цены и запасы социально значимых продуктов, будут предоставлены краткосрочные льготные кредиты для пополнения оборотных средств. Обнуляются импортные пошлины и расширен "зеленый коридор" на таможне для социально значимых товаров.3. Меры по поддержке населения и региональных бюджетовВласти обеспечат стабильность доходов населения и сохранение занятости. Правительство вводит выплаты по больничным для россиян, оказавшихся на обязательном карантине.В июле начнутся выплаты для поддержки семей с детьми от трех до семи лет. Правительство не намерено сокращать бюджетные расходы, а регионам будет оказана поддержка для сбалансированности местных бюджетов.