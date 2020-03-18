Президент РФ Владимир Путин посоветовал россиянам не покупать продукты впрок, так как ситуация с поставками в магазины надежная.

Президент РФ Владимир Путин советует россиянам не покупать продукты впрок, потому что поставки в магазины надежные и стабильные. Дефицита товаров не будет.Российский лидер во вторник во время посещения информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом вместе с премьер-министром России Михаилом Мишустиным обсудили эту ситуацию.В центре есть и системы мониторинга запасов продуктов и цен в магазинах в разных регионах страны.Система включает онлайн-видеонаблюдение в магазинах, на складах. Контроль за ценами ведется по поступающим данным чеков из магазинов."Сейчас люди закупают много продуктов. На самом деле, никаких проблем нет, — отметил Мишустин. — У нас очень стабильная ситуация с поставками".Власти контролируют ситуацию в розничных сетях. "Средняя стоимость продуктовой корзины нами мониторится по каждому региону вплоть до магазинов. Это онлайн-информация, а не какие-то статистические расчеты", — отметил Мишустин."Главное, чтобы люди понимали, что [ситуация] надежная, чтобы не тратили деньги на продукты, которые потом приходится выбрасывать", — подчеркнул глава государства (цитата ТАСС).Центр создан для сбора и анализа информации по развитию ситуации с коронавирусом, для координации федеральных и региональных органов власти в борьбе с вирусом. Центр анализирует все сообщения в социальных сетях, собирается официальная информация о распространении коронавируса в мире.Ранее власти упростили таможенное оформление для поставок продуктов и товаров первой необходимости, торговым сетям предоставляются льготные кредиты в случае необходимости пополнения оборотных средств.Президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) усилить контроль за ценами на продовольствие."Мы все видим проблемы, которые возникают и с коронавирусом. И с ценами на энергоносители. Видим последствия мировых биржевых площадок для курса валюты", — отметил Путин на коллегии Генпрокуратуры.Все это скажется на экономике России. "Поэтому очень важно продолжить обмен информацией с ФАС по противодействию правонарушениям в области формирования цен на продукты питания", — подчеркнул президент.