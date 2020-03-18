Расследованием причин пожара в музее-заповеднике Дивногорье займется Лискинская прокуратура. Об этом сообщает ГТРК Воронеж со ссылкой на пресс-службу областного ведомства.

Расследованием причин пожара в музее-заповеднике "Дивногорье" займется Лискинская прокуратура. Об этом сообщает ГТРК "Воронеж" со ссылкой на пресс-службу областного ведомства.По информации прокуратуры, крупное возгорание в Дивногорье возникло 8 марта и продолжалось до 10-го. Была уничтожена западная часть музея-заповедника, в том числе часть деревянных экспозиций и заборы, их окружавшие, зеленые насаждения. К сожалению, погибли живущие под землей животные, насекомые.До сих пор не удалось определить точную причину возникновения пожара. Сухая трава могла загореться из-за брошенной сигареты, искры от железной дороги.Проверку взял на себя областной отдел надзорной деятельности и профилактической работы. Специалистам предстоит выяснить причину ЧП и оценить стоимость нанесенного ущерба.Дивногорье — одна из популярнейших достопримечательностей Черноземья. Природный музей-заповедник был создан в 1991 году. На его территории под открытым небом находятся значительные историко-культурные и природные ресурсы. В 2013 году земли заповедника стали объектом культурного наследия областного значения, в 2016-м — федерального значения.