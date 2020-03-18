Международную Эстафету Победы принимает Приморье. Она продлится с 16 по 26 марта.

Международную "Эстафету Победы" принимает Приморье. Она продлится с 16 по 26 марта.Патриотическая акция направлена на укрепление единства и дружбы между народами СНГ. Ее приурочили к 75-летию Великой Победы. Символ эстафеты — изображение Ордена Отечественной войны и пограничного знака — прибыл в Приморский край из Сахалинской области. Во вторник пройдут торжественные мероприятия во Владивостоке у памятника пограничникам, погибшим при защите рубежей Родины.