Коронавирус продолжает активно распространяться по миру. В связи с этим многие страны закрыли границы. В их числе Канада, где сейчас находятся принц Гарри и его супруга Меган Маркл.

Коронавирус продолжает активно распространяться по миру. В связи с этим многие страны закрыли границы. В их числе Канада, где сейчас находятся принц Гарри и его супруга Меган Маркл.Герцог и герцогиня Сассекские оказались запертыми в Северной Америке. Они не могут вернуться в Великобританию."Гарри сейчас заперт в ловушке коронавируса с Меган Маркл. Теперь он еще больше изолирован от родных и в разы тяжелее переносит это после не самой теплой поездки домой", – приводит слова инсайдера издание The Sun.Тем не менее есть и хорошие новости. Несмотря на критичность сложившейся ситуации, супруги находятся вместе, хотя этого могло и не произойти, сообщает . Принц Гарри умудрился задержаться и вернулся из Лондона на несколько дней позднее, чем планировал.18 Мар 2020 в 12:06 PDTПо последним данным, число зараженных в Канаде превысило 400. В их числе и супруга премьер-министра государства Джастина Трюдо – Софи, пишет .