Пандемия коронавируса, которая привела к многочисленным остановкам промышленных предприятий в Китае, получила с одной стороны логичное, с другой несколько неожиданное следствие: производство комплектующих переносится в другие страны.

Пандемия коронавируса, которая привела к многочисленным остановкам промышленных предприятий в Китае, получила с одной стороны логичное, с другой несколько неожиданное следствие: производство комплектующих переносится в другие страны.По мере углубления коронавирусного кризиса все больше страдают крупные автопроизводители, "завязанные" на поставки из Поднебесной - конвейеры лишаются комплектующих, нарушаются планы компаний по годовому объему производства, а значит, на рынок попадет куда меньше новых легковых автомобилей, чем было запланировано. Поэтому производители идут на отчаянные шаги.Как сообщает Reuters, один из поставщиков японских заводов компании Mazda перенес производство комплектующих в буквальном смысле за океан: теперь детали для Mazda 3 и Mazda CX-30 выпускает не китайский завод, а предприятие в Мексике. По данным собственных источников агентства, фирма согласилась профинансировать этот перевод, потратив более 5 миллионов долларов.Утверждается, что Mazda справилась с ситуацией относительно малой кровью, так как масштабы компании относительно невелики по сравнению с теми же Toyota или Nissan. По слухам, уже готовится к переносу производства в другие страны один из поставщиков этих концернов, который выпускал в Китае для Toyota и Nissan элементы головной оптики и задних фонарей. Аналогичные меры обдумывает и, скажем, предприятие, которое изготавливало в провинции Ухань детали салонов для конвейеров Honda.Между тем, продажи автомобилей трех крупнейших японских производителей в Китае на фоне пандемии буквально обвалились: рынок сократился на 85%. Ассоциация автопроизводителей Китая уже выступила с просьбой к властям ввести какие-то меры по поддержке локального автомобильного рынка.