18.03.2020

2020-03-18 21:30:03

Прокуратура штурмует незаконные заборы и шлагбаумы во владимирских дворах

Не проехать ни пройти. Прокуратура Владимира и управление архитектуры и строительства администрации Владимира провели совместный рейд по дворам с незаконными ограждениями. Причиной стали многочисленные обращения жителей. Куда жаловаться на самовольную установку шлагбаума и чем опасна подобная инициатива?

Удобно для одних, мешают другим. Жители домов по улице Сперанского давно борются за парковки во дворах. Автовладельцы идут на различные ухищрения, чтобы держать машину поближе к дому и в безопасности. Многие даже готовы платить огромные деньги и устанавливать любые заграждения на пути своего имущества, зачастую в обход закона. Владимир Ларин считает, что собственники вправе решать, что и как им строить в собственном дворе.

Владимир Ларин, житель ул. Сперанского: "Собственники были не против, были собраны деньги, управляющая компания по нашей просьбе установила шлагбаум. Это все считаю, что законно".

Альтернативное мнение можно услышать так же часто. Многие уверены, что дворы закрывать не нужно, тем более шлагбаумами. Маневрировать между различными преградами, тем более с коляской - огромная проблема, считает молодая мама Марина Ляданова.

Марина Ляданова, жительница ул. Сперанского: "Я не вижу в них вообще никакого смысла, если бы оградили какой-то кусочек территории, возможно там свободно. Перед этой территорией создается такая же пробка из этих же машин, припаркованных в хаотичном порядке. Никому от этого лучше не становится".

Жителей можно понять, говорит генеральный директор управляющей компании "Домжилсервис" Денис Гусев. По его словам, архитектурно планировочные требования для установки ограждений и шлагбаумов получить в мэрии практически невозможно, как и убедить чиновников в их целесообразности. Вот люди и действуют в обход муниципалитета.

Денис Гусев, генеральный директор управляющей компании "Домжилсервис": "Например, в Москве сделали все для того, что жители как можно проще могли установить шлагбаум, а у нас наоборот эту процедуру так усложнили, практически невозможно ее получить".

Главный архитектор Владимира Андрей Быков - против шлагбаумов во дворах. Они создают дополнительные преграды для скорой помощи, пожарных машин и других жителей. По закону подобные сооружения разрешены только на железнодорожных переездах и закрытых территориях со специальным КПП. Но жителей это не останавливает

Андрей Быков, главный архитектор Владимира: "Если проектной документацией предусмотрено ограждение, да это разрешим, если есть возможность это ограждение сделать, надо понимать, с какой целью. Если это перегораживает проезд транспорта для других территорий, перегораживаются пешеходные связи. Этого мы не позволяем делать".

Прокуратура Владимира неоднократно выносила представления и выписывала штрафы управляющим компаниям, которые самовольно устанавливают ограждения и шлагбаумы, но ситуация не меняется.



Ксения Новикова, помощник прокурора г. Владимира: "Граждане наверное просто не знают, какой порядок существует, а управляющие компании, либо ТСЖ, которое осуществляет управление данными жилыми домами, они проводят недостаточную работу по доведению этой информации до жителей".

В прокуратуре города напоминают, как бы ни хотелось отгородиться, это надо делать по закону. Иначе шлагбаумы и заборы могут стать ловушками в экстренных ситуациях.

Александр Сыпченко, Максим Котов

"Вести Владимир"