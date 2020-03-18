18.03.2020

2020-03-18 21:35:06

Прокуратура установит причины массового мора рыбы в озере Поганое

Сегодня специалисты Природоохранной прокуратуры сделали забор воды в озере Поганое для исследований. О проблеме в Суздальском районе «Вестям» сообщил местный рыбак. По его словам, именно жители на собственные деньги заселили в озеро рыбу: карпов, сазанов, плотву, амура белого и карасей. Люди обвиняют в ЧП местное СПК, они считают, что зимой оно сливало навозную жижу на поля, а теперь она оказалась в воде.

Роман Рыбаков, рыбак: «В свое время мы хотели взять озеро в аренду, и официально заняться, сделать все красиво, но нам сказали, что это древнее озеро, карстовое, что оно подземными водами как-то с водозабором Нерли связано, и в аренду никто не даст. Мы в аренду не взяли, но стали ухаживать, следить».

О выводах прокуратуры «Вести» расскажут завтра.