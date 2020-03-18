Для борьбы с коронавирусом в России ограничено проведение массовых мероприятий. В Минспорте заявили, что на территории страны временно не будет международных соревнований. Отменил постановки Большой театр. А Третьяковская галерея ставит на паузу групповые экскурсии.

Для борьбы с коронавирусом в России ограничено проведение массовых мероприятий. В Минспорте заявили, что на территории страны временно не будет международных соревнований. Отменил постановки Большой театр. А Третьяковская галерея ставит на паузу групповые экскурсии.До 10 апреля — никаких спектаклей и концертов, согласно распоряжению мэра. В официальном сообщении Большого театра говорится, что отменены приезды всех зарубежных и российских звезд. Репетиции продолжатся таким образом, чтобы в одном помещении не собирались больше 50 человек. Постановки в Большом, конечно, масштабные, но такой подход возможен. Артисты продолжат работу.Порядок возврата билетов в Большой — на сайте театра. Главный принцип, чтобы не пострадал зрительский кошелек. Как и в театре Вахтангова."В кассе театра кто купил билеты за наличный расчет, мы вернем наличные деньги, кто электронные билеты, им завтра-послезавтра перечислят деньги на карту. Для нас для всех это шок, для меня в том числе. Сумма к возврату билетов около 30 миллионов рублей. На всех наших шести сценических площадках все мероприятия, экскурсии, лекции и много многое другое – все отменено", — сказал директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок.В Театре на Таганке отменили сразу две весенние премьеры: "Снегурочка" и аншлаговый "Тартюф. Комедия", 3 апреля должны были играть. Но все будет онлайн, в числа, указанные на афишах, начало ровно в 19.00. Зрители, гости, журналисты, критики увидят постановки на экранах своих компьютеров и смартфонов. А всем купившим билеты вернут их полную стоимость."Смотреть онлайн будут все, и так называемые папы-мамы – когда идет прогон для своего зрителя – друзей артистов и родителей, так и зрители. Человек может обратиться за возвратом билета либо в театр, если брал на сайте или в кассе, либо у билетного партнера. Возврат будет в полной стоимости. Это, конечно, убытки для театра. Но тут ничего не поделаешь ", — говорит начальник отдела рекламы и маркетинга Театра на Таганке Егор Хлыстов.Вернут зрителям и давно раскупленные билеты на спектакли весеннего сезона в театре Станиславского. Новый балет испанца Гойо Монтеро "Золотое сечение" должны были танцевать 28,29, 30 марта."Билеты электронные автоматически возвращаться будут, мы сделаем это самостоятельно, что касается наличных – их вернут в кассе театра без удержаний. Здоровье публики, работников театра важнее, чем финансовые и административные издержки, которые возникают", — отметил генеральный директор Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко в Москве Антон Гетьман.Все спортивные турниры, матчи также отменяются до 10 апреля. Не только в столице. Если взять, например, мир российского бокса, то под ограничения подпадает кубок губернатора в Петербурге, кубок России в Ижевске, бой Федора Чудинова во Владикавказе."В Москве также турниры, мы их отменяем. Мы хотели бой Бетербиева который, в Канаде отменили, в Штатах отменили, хотели тоже взять, вели переговоры сегодня, но тоже, к сожалению, отменили. Здоровье спортсменов для нас важнее. Что касаемо билетов, кто уже приобрел на эти мероприятия, конечно, будет стопроцентный возврат, никаких комиссий", — говорит генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.Конечно, это убытки — говорят и организаторы спортивных встреч, и руководство столичных театров. Но к коронавирусному форс-мажору относятся с пониманием: надо, значит, надо. Главное — не допустить эпидемию. Большой цирк отменил свои спектакли. Все концерты, вручения музыкальных премий в столице тоже либо переносят пока на середину следующего месяца, либо отменяют."Лично я считаю, это своевременно принятое решение для обеспечения безопасности здоровья граждан. Мы сейчас делаем акцент на проведении мероприятий без зрителя, без продажи билетов. Будем снимать и показывать в интернете на федеральных и музыкальных каналах, — сказал генеральный продюсер холдинга "Русская Медиа-группа" Сергей Балдин.Чтобы вернуть гонорары, выплаченные приглашенным в Москву звездам за концерты, которых не будет — юридические механизмы есть. И чтобы решить вопросы с арендой залов, вернуть билеты. Потому что по документам нынешняя ситуация это "обстоятельства непреодолимой силы". А вот затраты на рекламу уже не вернешь, говорят продюсеры и промоутеры. Но против ограничений не возражают: какие полные залы, когда речь идет о защите от инфекции.