Выступая на заседании коллегии Генпрокуратуры РФ, президент России Владимир Путин призвал ведомство активизировать работу по борьбе с коррупцией при реализации нацпроектов, госпрограмм и гособоронзаказа.

Выступая на заседании коллегии Генпрокуратуры РФ, президент России Владимир Путин призвал ведомство активизировать работу по борьбе с коррупцией при реализации нацпроектов, госпрограмм и гособоронзаказа.Он отметил, что бороться с коррупцией нужно всегда и во всех направлениях, передает телеканал "Россия 24".Путин напомнил, что из бюджета выделяются огромные средства на решение общенациональных задач и достижение общенациональных целей развития. "Нужно обеспечить сохранность и эффективное использование этих ресурсов", — подчеркнул глава государства.Обращаясь к сотрудникам ведомства, президент попросил их усилить взаимодействие с Федеральной службой судебных приставов, МВД, Росфинмониторингом и ФНС для возвращения незаконно приобретенного имущества – украденных из страны активов и средств.Также Путин призвал более внимательно подойти к работе по обеспечению конкурентоспособности национальной юрисдикции, "имея в виду деловой климат, условия для деятельности предпринимателей, малого и среднего бизнеса, экономики в целом".Он напомнил, что предстоит большая работа в связи с принятием федеральных законов, формирующих новую систему контрольно-надзорной деятельности.Президент подчеркнул необходимость контроля приведения региональной и муниципальной правовых баз в соответствие с федеральным законодательством.