Президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) усилить контроль за ценами на продовольствие.

Президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) усилить контроль за ценами на продовольствие."Мы все видим проблемы, которые возникают и с коронавирусом. И с ценами на энергоносители. Видим последствия мировых биржевых площадок для курса валюты", — отметил Путин на коллегии Генпрокуратуры.Все это скажется на экономике России. "Поэтому очень важно продолжить обмен информацией с ФАС по противодействию правонарушениям в области формирования цен на продукты питания", — подчеркнул президент.Это важная задача для работы в центре и на местах. При этом необходимо создавать благоприятный инвестклимат и защищать интересы участников экономической деятельности, пояснил Путин.Необходимо поддержать тех, кто работает в экономике и бережет рабочие места, обеспечивает соответствующий уровень зарплаты и производства, заявил президент.Путин посоветовал гражданам не покупать продукты впрок, поскольку поставки в магазины не прекратятся. Граждане волнуются, закупают много продуктов. Но ситуация с поставками надежная, и не следует тратить деньги на продукты, "которые потом приходится выбрасывать", заключил президент.