Во время визита в информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом президент России Владимир Путин ознакомился с системой мониторинга наличия продуктов и цен в магазинах.

Во время визита в информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом президент России Владимир Путин ознакомился с системой мониторинга наличия продуктов и цен в магазинах, передает телеканал "Россия 24".Глава государства увидел онлайн-трансляцию с камер видеонаблюдения в магазинах, а также контролеров, следящих за складами и торговыми точками.Президенту рассказали, что наблюдение за ценами на продукты ведется на основе магазинных чеков.Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что в настоящее время россияне закупают много продуктов. Он заверил, что проблем с поставками нет, ситуация остается стабильной."Мы мониторим ситуацию с розничными сетями. Самое главное, что средняя стоимость продуктовой корзины нами отслеживается по каждому региону вплоть до магазинов. Это онлайн-информация, а не какие-то статистические расчеты", — сказал Мишустин.В ответ глава государства отметил, что необходимо, чтобы люди понимали, что "ситуация надежная и не нужно тратить деньги на продукты, которые потом придется выкинуть".