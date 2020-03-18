Бывший футболист сборной Бразилии Роналдиньо не смог покинуть тюрьму, получив от парагвайского суда повторный отказ в мере пресечения и переводе под домашний арест. Представители звездного бразильца пытались внести за него залог в размере 1,4 миллиона евро.

Бывший футболист сборной Бразилии Роналдиньо не смог покинуть тюрьму, получив от парагвайского суда повторный отказ в мере пресечения и переводе под домашний арест. Представители звездного бразильца пытались внести за него залог в размере 1,4 миллиона евро.Но суд Парагвая оказался непреклонен, сообщает Чемпионат.Com. Попытка "выкупа" Роналдиньо была далеко не первой – ранее его защита уже предпринимала попытку, тогда ими были предложено 700 тысяч евро.Напомним, что чемпион мира по футболу, как и его брат, были задержаны из-за того, что при прилете в Парагвай в аэропорту ими были предъявлены поддельные паспорта.Впрочем, даже в тюрьме Роналдиньо умудряется играть в футбол. Так, он со своей командой уже выиграл турнир среди заключенных, главным призом которого была 16-килограммовая свинья.