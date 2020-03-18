Росавиация не исключает возможность банкротства ряда российских авиакомпаний из-за проблем с коронавирусом, заявил первый замглавы Минтранса, глава Росавиации Александр Нерадько.

Росавиация не исключает возможность банкротства ряда российских авиакомпаний из-за проблем с коронавирусом, заявил первый замглавы Минтранса, глава Росавиации Александр Нерадько.Доходы авиакомпаний сокращаются после закрытия международных направлений, а расходы растут из-за снижения курса рубля. Все это приведет к значительным убыткам и трудностям в гражданской авиации. "Возникают риски банкротств авиаперевозчиков, находящихся в сложном финансовом положении", — отметил Нерадько, сообщает "Интерфакс".В частности, в сложном финансовом положении находится авиакомпания "ЮТэйр".По оценке авиакомпаний, прекращение полетов в Китай привело к потере 1,7 миллиарда руб. прибыли только в феврале. К концу года потери могут превысить 100 миллиардов руб., заявил Нерадько.Росавиация предлагает для поддержки авиакомпаний обнулить аэронавигационные сборы при полетах в некоторые регионы России, включая Дальний Восток.