Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что во всех российских школах будут объявлены каникулы с 23 марта по 12 апреля. На такие меры ведомство решило пойти для защиты детей от китайского ..
Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что во всех российских школах будут объявлены каникулы с 23 марта по 12 апреля. На такие меры ведомство решило пойти для защиты детей от китайского коронавируса, передает .
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что учебные заведения столицы закроются на три недели в связи с распространением опасного заболевания. Как уточняет , это также коснется учреждений дополнительного образования.