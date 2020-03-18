Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что во всех российских школах будут объявлены каникулы с 23 марта по 12 апреля. На такие меры ведомство решило пойти для защиты детей от китайского ..

Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что во всех российских школах будут объявлены каникулы с 23 марта по 12 апреля. На такие меры ведомство решило пойти для защиты детей от китайского коронавируса, передает .Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что учебные заведения столицы закроются на три недели в связи с распространением опасного заболевания. Как уточняет , это также коснется учреждений дополнительного образования.