Данные меры введены, чтобы не допустить распространения коронавируса.

В российских школах каникулы продлятся с 23 марта до 12 апреля из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра просвещения Сергея Кравцова.Данные меры введены, чтобы не допустить распространения инфекции.Как заявил глава ведомства, для школьников в это время будет организовано дистанционное обучение, открыт доступ к электронным образовательным ресурсам.Кравцов добавил, что школы продолжат свою работу для тех, кто не может по каким-либо причинам оставить ребенка дома.Он отметил, что онлайн-учеба введена и в учреждениях среднего профессионального образования.В России на данный момент зарегистрировано 114 случаев заражения коронавирусом, 5 человек вылечились, смертей нет.Ранее стало известно, что студенты университетов перешли на дистанционное обучение по рекомендации Минобрнауки.31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.