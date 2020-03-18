В связи с распространением коронавируса президент России обратился к работодателям с просьбой по возможности предоставить своим сотрудникам, у которых есть маленькие дети, гибкий или дистанционный график работы. Перейти на дистанционную форму работы рекомендует госслужащим и Минтруд,

В связи с распространением коронавируса президент России обратился к работодателям с просьбой по возможности предоставить своим сотрудникам, у которых есть дети дошкольного и школьного возраста, гибкий или дистанционный график работы.Владимир Путин отметил, что в случае внеплановых каникул и временного закрытия детских учреждений дети не должны быть предоставлены сами себе, а находиться в постоянном контакте с родителями.По словам президента, это необходимо, "чтобы мы спокойно, без всяких потерь, прошли эту непростую ситуацию", передает РИА Новости.Над этим, сказал Путин на совещании с членами правительства, которое транслировал телеканал "Россия 24", нужно работать вместе, сосредоточенно и дисциплинированно.Глава государства отметил, что в этом заинтересованы все, в том числе и собственники предприятий.Перейти на дистанционную форму работы в связи с распространением коронавируса в России рекомендует госслужащим и Минтруд, передает ТАСС.Дистанционный формат исполнения должностных обязанностей гражданских и муниципальных служащих рекомендован им при подготовке документов в электронном виде при наличии соответствующих возможностей.