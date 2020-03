Россия в январе увеличила покупку казначейских обязательств Минфина США (US Treasuries) на $536 миллионов по сравнению с предыдущим месяцем согласно данным Казначейства США.

Россия в январе 2020 года увеличила покупку казначейских обязательств Минфина США (US Treasuries) на $536 миллионов по сравнению с предыдущим месяцем согласно данным Казначейства США.В январе 2020 года Россия в целом увеличила свои вложения в бумаги US Treasuries до $10,510 миллиарда с $9,974 миллиарда в декабре 2019 года.Госбумаги США считаются в мире одними из самых надежных, особенно в кризисные периоды. Инвесторы, покупая US Treasuries, как правило, стараются таким образом защитить свои сбережения от растущего риска.Страны в январе 2020 г. увеличили покупку US Treasuries на $161,7 миллиарда до $6,857 триллиона.Япония лидирует в январе среди стран по сумме покупки гособлигаций США: японские власти увеличили вложения в казначейские обязательства США с $1,15 триллиона в декабре до $1,2 триллиона в январе.На втором месте Китай, который увеличил инвестиции в гособлигации США до $1,0786 триллиона в январе с $1,0699 триллиона в декабре.На третьем месте – Великобритания, увеличившая вложения в гособлигации США до $372,7 миллиарда в январе с $332,6 миллиарда в предыдущем месяце.До начала антироссийских санкций Россия в 2013 году держала в госдолге США около $150 миллиардов. Россия в 2018 году выбыла из списка 30 стран крупнейших держателей госдолга США: в апреле 2018 года Россия после антироссийских санкций США снизила вложения в US Treasuries в 2 раза до $48,7 миллиарда, а в мае сократила еще втрое — до $14,9 миллиарда."Январские вложения Банка России в трежерис прошли в рамках политики по сохранению и наращиванию золотовалютных резервов (ЗВР). ЦБ так регулярно делает. Покупка казначейских обязательств США исходя из доходности (а в январе она была приемлемой) — это стандартная процедура, поскольку позволяет диверсифицировать ЗВР. Последние несколько лет подход немного изменился, но в целом политика себя оправдывает. В разрезе санкций это выглядит так: война войной, но обед (финансовые операции) по расписанию", — отметил Сергей Дроздов, аналитик ГК "Финам".