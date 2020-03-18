Президент Владимир Путин посетил информационный центр по коронавирусу в Москве. Как работает и какие задачи решает система мониторинга?

Президент Владимир Путин посетил информационный центр по коронавирусу в Москве. Как работает и какие задачи решает система мониторинга?На входе у всех без исключения измеряют температуру. Затем дезинфекция рук — процедура, уже ставшая привычной. Помещение оснащено современным оборудованием, актуальная статистика появляется на больших экранах. В любой момент можно выйти на связь с любым регионом страны.Задача нового центра — мониторить ситуацию. Владимир Путин вместе с Михаилом Мишустиным и Сергеем Собяниным осматривает новый ситуационный центр по борьбе с коронавирусом COVID-19.Как показывает практика, сейчас куда страшнее эпидемии инфекционной эпидемия информационная. В соцсетях пишут, например, о якобы нехватке продуктов в супермаркетах. Вот фотографии из Кемерова, но в комментариях факт дефицита опровергают сами жители."Главное, чтобы люди понимали, что снабжение надежное, и чтобы не тратили деньги на продукты, которые потом придется выбрасывать", — говорит президент.Только за вчерашний день по стране выявили больше 50 фейковых новостей. Вся проверенная информация есть на официальных сайтах — стопкоронавирус.рф и городском портале mos.ru. Здесь в режиме реального времени можно увидеть, как строят инфекционную больницу в Коммунарке."В течение месяца госпиталь будет построен и будет служить не только в этот период, но останется надолго", — говорит мэр Москвы Сергей Собянин."Вот это самое главное, — говорит президент. — Я так понимаю, что для Москвы, московского региона это востребованное медицинское учреждение вне зависимости от ситуации в стране", — говорит президент.В зоне риска — люди пожилого возраста, поэтому к ним — особое внимание. Сбербанк запускает новое бесплатное приложение."Договорились со Сбербанком, что с понедельника все желающие смогут бесплатно скачать приложение, которое позволит, в том числе пожилым людям в первую очередь, бесплатно воспользоваться консультацией врача. Причем Сбербанк оплатит эти консультации, и доктора будут общаться, говорить. Это терапевты, профессионалы, которые будут доступны", — рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.На помощь уже готовы прийти сотни волонтеров.- Мы будем помогать в покупке лекарств, продуктов, предметов первой необходимости и будет доставлять их тем пожилым людям, которым требуется наша помощь."Нужно все сделать для того, чтобы обеспечить безопасность волонтеров, снабдить их соответствующими защитными средствами. Но и то направление, о котором Вы сказали, чрезвычайно важно, потому что мы знаем, что вирус поражает людей старшего поколения — тяжелые последствия, во всяком случае, для них наступают чаще, чем для других возрастных категорий, — говорит президент. — У нас, слава Богу, пока нет такого масштаба, как в некоторых других странах. Но для того, чтобы у нас не было так, как там происходит эта ситуация, так скажем, неблагоприятная, нужно, конечно, упреждающе начинать работать. И в этой связи помощь волонтеров, причем квалифицированная помощь, она просто абсолютно необходима и в высшей степени востребована. Так что вам большое спасибо".Сотрудники центра будут работать круглосуточно в несколько смен.