Московский кинофестиваль переносится из-за угрозы распространения коронавируса. Счетная палата переводит часть проверок в дистанционный режим. Общежития МГУ и МГИМО должны опустеть до конца недели. В театральном сезоне объявлен антракт.

Московский кинофестиваль переносится из-за угрозы распространения коронавируса. Счетная палата переводит часть проверок в дистанционный режим. Общежития МГУ и МГИМО должны опустеть до конца недели. В театральном сезоне объявлен антракт.Танец Эсмеральды не увидеть, а услышать могут теперь только соседи снизу ведущей балерины театра Станиславского. Спектаклей больше нет и труппу распустили по домам."Начинается у меня всё со шпагатов, нужно обязательно растянуться", — говорит Анастасия Лименько, ведущая балерина театра имени Станиславского.Фуэтэ в московской квартире не покрутишь, но каждый день вставать на пуанты — теперь для Анастасии её удаленная работа."Мотивацию не приходится искать, сам хочешь сохранить свою форму, которая возможна, просто берешь и делаешь", — поясняет актриса.Москва учится жить в новой реальности. Закрыты парки развлечений и театры. Пустует зоопарк. Тысячи детей сидят дома — их родители выбрали дистанционное обучение. Домашнее задание школы присылают через Интернет."Настя скучает по школе, а Игнат, наоборот, считает, что это здорово", — рассказала их мама.Там, где это возможно, работников отправляют на удаленку. Но в офисе на дому работа кипит круглые сутки. Пока Мирослава и Лида танцуют и смотрят телевизор их мама оформляет страховые выплаты."Долго могут играть самостоятельно, под моим чутким контролем", — пояснила Вера Лапотовская.Больше 50 не собираться — теперь это закон для всех столичных заведений. В кинотеатрах уже перепрограммировали кассовые аппараты.В ресторанах меняют планировки залов."Мы подальше поставили все столы сразу же, как это было, везде дезинфицируем все и по 50 человек тоже соблюдается", — пояснила Гаянэ Бреиова, ресторатор.Вовсе не ходить в рестораны — тоже выход. Доставка работает, как и прежде. Но клиент и курьер лично больше не общаются."Не могли бы вы выйти, забрать свой заказ? — А он где? — Возле вашей двери на сумочке", — из беседы с курьером.Магазинных очередей тоже следует избегать. Тем более — говорят ритейлеры — ажиотаж ничем не оправдан. Это всего один склад известной торговой сети. Своего рода продуктовый Центробанк. Полки забиты до отказа. И каждый день пополняются."На сегодняшний день мы поддерживаем тридцатидневный постоянный товарный запас, что позволяет балансировать изменение спроса", — говорит Эмиль Багиров, исполнительный директор торговой сети."98% по отдельным категориям производится в РФ. Мы справились с этим, производственная безопасность как задача — реализована", — уточнил Сергей Бирюков, председатель президиума ассоциации компании розничной торговли.Мировой опыт показывает — разумное потребление и максимальный переход в онлайн для победы над вирусом не менее важны чем мытье рук.На какое-то время весь огромный мир для каждого из нас по возможности должен сжаться до размеров домашнего компьютера. Здесь теперь и развлечения, и учеба, и работа, и виртуальные путешествия, и покупки. Пока не изобретена вакцина, единственные действенные способы уберечься от вируса — самоизоляция и социальная дистанция.К жизни за стеклом придется привыкнуть. Хорошо, что человечество уже изобрело Интернет.