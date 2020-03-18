В Екатеринбурге стартовал турнир претендентов на звание чемпиона мира по шахматам. Прошли встречи первого тура.

В Екатеринбурге стартовал турнир претендентов на звание чемпиона мира по шахматам. Прошли встречи первого тура.Российский гроссмейстер Ян Непомнящий черными обыграл голландца Аниша Гири. Китаец Ван Хао также черными фигурами победил соотечественника Дин Лижэня. Еще две партии завершились вничью. Не выявили победителя два россиянина Александр Грищук и Кирилл Алексеенко, миром разошлись француз Максим Вашье-Лаграв и американец Фабиано Каруана. Встречи второго тура запланированы на 18 марта.Восемь гроссмейстеров сыграют в два круга. Победитель получит право сыграть в матче за шахматную корону с норвежцем Магнусом Карлсеном.