Губернатор проверил наличие круп, консервов и других необходимых продуктов.

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин проверил наличие продуктов в гипермаркетах, а также цены на средства гигиены, сообщает пресс-служба администрации региона.Глава региона отправился в рейд по магазинам «МЕТРО», «Лента» и «Глобус» сразу после заседания оперативного штаба по профилактике коронавирусной инфекции. Владимир Сипягин проверил наличие круп, консервов и других необходимых продуктов. Несмотря на возросший спрос, все эти товары были представлены на полках магазинов.«Хотелось бы призвать население не поддаваться панике, — сказал Владимир Сипягин. — Мы в обязательном порядке обеспечим контроль над ценами на социально значимые продукты в розничной торговле, на лекарственные препараты».По итогам рейда губернатор поручил организовать работу комиссий по контролю за ценами в магазинах и аптеках.