В Сирии полным ходом идет восстановление автотрассы М5, которая связывает два крупнейших города страны - Дамаск и Алеппо. Дорога полностью освобождена от боевиков, рабочие восстанавливают полотно, ремонтируют поврежденные бордюры и тротуары, приводят в порядок дорожные знаки и зеленые насаждения.

В Сирии полным ходом идет восстановление автотрассы М5, которая связывает два крупнейших города страны — Дамаск и Алеппо. Дорога полностью освобождена от боевиков, рабочие восстанавливают полотно, ремонтируют поврежденные осколками бордюры и тротуары, приводят в порядок дорожные знаки и зеленые насаждения.Вдоль трассы уже открылись первые закусочные, где могут отдохнуть водители и пассажиры рейсовых автобусов. В окрестные деревни начали возвращаться беженцы, сообщает телеканал "Россия 24".