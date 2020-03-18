С космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель Союз 2 со спутником Глонасс-М. Пуск провели в минувший понедельник вечером космические войска ВКС.

С космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель "Союз 2" со спутником "Глонасс-М". Пуск провели в минувший понедельник вечером космические войска ВКС.Запуск прошел в штатном режиме, спустя две минуты после старта космический аппарат взяли на сопровождение в комплексе управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова.Запущенный спутник пополнит орбитальную группировку российской системы "Глонасс", которая включает уже 29 космических аппаратов. Один находится в резерве, три — на техническом обслуживании, еще один, "Глонасс-К", проходит лётные испытания. С начала 2020 года это уже второй запуск "Союза-2", напоминает телеканал "Россия 24".