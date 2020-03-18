Сотрудники СК выясняют обстоятельства смерти альпиниста в Хибинах. Напомним, ЧП произошло вчера на хребте Тахтарвумчорр. Во время прохождения маршрута погиб петербургский альпинист. Еще двое человек получили различные травмы, - передает ГТРК Мурман.

Сотрудники СК выясняют обстоятельства смерти альпиниста в Хибинах. Напомним, ЧП произошло вчера на хребте Тахтарвумчорр. Во время прохождения маршрута погиб петербургский альпинист. Еще двое человек получили различные травмы, — передает ГТРК "Мурман"."В настоящий момент начата процессуальная проверка по факту инцидента. Назначено проведение соответствующих медисследований. Очевидцев трагедии — участников восхождения — сейчас опрашивают. По результатам проверочных мероприятий буду установлены все обстоятельства и детали произошедшего", — сообщили в СК РФ по Мурманской области.По итогам проверки эксперты примут процессуальное решение.