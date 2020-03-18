Установлено, что на территории одного из радиорынков на Варшавском шоссе неизвестные осуществляют продажу расходных материалов к печатным устройствам с признаками контрафактности...

Сотрудниками УЭБ и ПК УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве задержаны двое мужчин, подозреваемых в незаконном использовании средств индивидуализации товаров.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции было установлено, что на территории одного из радиорынков на Варшавском шоссе неизвестные осуществляют продажу расходных материалов к печатным устройствам с признаками контрафактности.Оперативниками была проведена проверочная закупка картриджей для принтеров известной торговой марки, после чего товар направили на экспертизу, согласно результатам которой, он был признан контрафактным.Всего полицейскими были закуплены 80 картриджей различных типов с маркировкой известного брэнда.После передачи денег и получения товара продавцы данной продукции были задержаны. Ими оказались жители столицы в возрасте 44 лет. Ущерб правообладателю составил 600 тысяч рублей.В ходе осмотра павильонов в радиокомплексе полицейские обнаружили и изъяли более 85 картриджей с визуальными признаками контрафактности, а также документы и компьютерную технику. Изъятое направлено на экспертизу.Следственной частью СУ УВД по ЮАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 180 УК РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)». Фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение в совершении данного противоправного деяния.В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление, розыск и задержание возможных соучастников данного деяния, а также выявления дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных. Также полицейские устанавливают канал поставки контрафактной продукции на территорию столицы.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22