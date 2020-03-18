Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об идентификации 95 процентов граждан, приехавших в Россию из мест, где зафиксирована вспышка коронавируса COVID-19. По словам Собянина, сейчас с выявленными гражданами ведется соответствующая работа.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об идентификации 95 процентов граждан, приехавших в Россию из мест, где зафиксирована вспышка коронавируса COVID-19."Определено, где они находятся", – сообщил градоначальник президенту России Владимиру Путину во время визита в информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.По словам Собянина, сейчас с выявленными гражданами ведется соответствующая работа. Как передает ТАСС, до граждан, въехавших в страну из очагов заражения, доведена информация о том, что они должны находиться на карантине. Они могут обратиться в специальный кол-центр, чтобы им с курьером прислали больничные листы.За нарушением карантина следят при помощи обработки "больших данных", добавил Собянин. Анализу подвергается информация с камер видеонаблюдения и систем визуализации лиц. Если человек, который должен соблюдать режим изоляции, выйдет из дома, его попросят вернуться обратно.Ранее 17 марта глава правительства России Михаил Мишустин, показывая президенту информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом, сообщил, что ситуация с COVID-19 в стране складывается более благополучно, чем во многих других государствах.