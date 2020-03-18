Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о повышении социальных пенсий в России с 1 апреля на 6,1%.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о повышении социальных пенсий в России с 1 апреля на 6,1%."Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 года социальных пенсий в размере 1,061", — сообщается в постановлении правительства на официальном портале правовой информации.Индексация позволит повысить уровень пенсионного обеспечения почти 4 миллионов пенсионеров, из которых около 3,2 миллиона человек – получатели социальных пенсий.Пенсии повышаются с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за предыдущий год. На повышение социальных пенсий будет направлено 21,7 миллиарда руб. до конца года, или по 2,41 миллиарда руб. в месяц, сообщил Минтруд.Индексация социальных пенсий в 2020 году примерно в 2 раза выше инфляции и больше индексаций социальной пенсии за последние 2 года: в 2019 году – 2%, в 2018 году — 2,9%. В эти года пенсии повышались на уровне инфляции.Социальная пенсия выплачивается россиянам, которые по разным причинам не смогли заработать трудовой стаж. Это и инвалиды, и дети без кормильца.Одновременно с социальными пенсиями вырастут военные пенсии, пенсии участников Великой Отечественной войны, граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", пенсии пострадавших от радиационных или техногенных катастроф.С 1 января 2020 года страховые пенсии неработающим пенсионерам повышены на 6,6%. В итоге среднегодовое увеличение размера страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров составит в среднем 1 тысячу руб.К 2022 году средний размер пенсий в России вырастет до 18 290 руб., сообщил ранее глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов.