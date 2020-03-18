Многие конкурирующие предложения по новой большой стратегии Америки не только включают Китай, но и начинаются с буквы к, как, например, конкурентное сосуществование. А что еще начинается с буквы к? Капитуляция и концессия.

Многие конкурирующие предложения по новой большой стратегии Америки не только включают Китай, но и начинаются с буквы "к", как, например, "конкурентное сосуществование". А что еще начинается с буквы "к"? Капитуляция и концессия.Чего нам не хватает, так это простого и лаконичного слова, которое бы точно отражало суть большой стратегии Америки в XXI веке. И это слово начинается с буквы "о" — "охват", пишет в The National Interest эксперт по вопросам безопасности RANE Вилсон Ворндик.Охват (envelopment) — способ утверждения центрального места США в мировом порядке, а также распространение основных принципов и ценностей Америки среди ее партнеров, союзников и единомышленников.Восемь американских президентов, используя различные модели "ответственного партнерства" и взаимодействия с Китаем, пытались добиться того, чтобы Поднебесная стала более либеральной, демократической и разделяла долгосрочные американские цели. Все это время КНР придерживалась стратегии Дэн Сяопина ("притаиться и выжидать") для накопления экономического, дипломатического и военного влияния и мощи.Сам факт, что сегодня американские аналитики и политологи активно обсуждают и выдвигают новые модели большой стратегии, указывает на то, что прошлой и настоящей американской политике не удалось снизить озабоченность по поводу стремительно растущей мощи Китая. "Конкуренция великих держав" — возможный вариант для большой стратегии. Однако он излишне сфокусирован на КНР и игнорирует другие глобальные вызовы, такие как Иран, Россия и Северная Корея. Вместе с тем, совершенно очевидно, что Китай должен занимать ключевое место в будущей стратегии.Большая стратегия охвата основана на определении слова "envelop" в словаре Merriam-Webster: "Полностью или частично охватывать или обволакивать". Обволакивание и проникновение — стратегическое действие, включающее три основных принципа.Во-первых, приоритет фундаментальных ценностей, среди которых свобода выражения мнений и свобода выбора; расширение прав собственности; верховенство закона; рыночный экономический подход; более подотчетное и прозрачное управление государством, основанное на демократических принципах.Однако в последние годы эти ценности стали часто размываться, главным образом из-за массового распространения богатства, ресурсов и технических ноу–хау. Вместе с тем, следует подчеркнуть, что охват не означает слепого дублирования американского режима. В Восточной Азии рядом с Китаем много стран (от Сингапура до Южной Кореи и Японии), где приняты американские ценности, но в различной степени и с учетом национальных особенностей.Во-вторых, охват — это общесоциальный подход, который тянет за собой все рычаги национальной власти и влияния. Следует учитывать социальные, культурные, правовые и политические элементы. Эта стратегия использует весь спектр национальной мощи и влияния. Она может быть использована как в жесткой, так и мягкой силе для конкуренции с Китаем, а также решении проблем, связанных с Ираном, Северной Кореей и борьбе с международным терроризмом.Наконец, охват может быть использован и распространен американскими союзниками, партнерами и другими странами-единомышленниками, как это было сделано поколение назад в Южной Америке, Африке и Юго-Восточной Азии с разной степенью успеха.Учитывая все эти принципы, охват можно представить в виде стратегической амебы, способной динамично двигаться. В какой-то момент она сжимается, а затем расширяется, причем уже в другом месте. Это универсальная стратегия, которая способна увеличиваться или уменьшаться в зависимости от ситуации.Эта стратегия способна сдерживать противника, а также включать некоторые элементы принципа конкурентного сосуществования, что чрезвычайно важно во взаимоотношениях с Китаем, который все больше угрожает американским интересам в разных точках планеты.