На авторынок России окончательно вышла самая компактная модель BMW с четырьмя дверями – так называемое гран-купе 2 серии. Седан доступен в двух модификациях, базовой и подогретой, разделяет которые более миллиона рублей.

На авторынок России окончательно вышла самая компактная модель BMW с четырьмя дверями - так называемое "гран-купе" 2 серии. Седан доступен в двух модификациях, базовой и "подогретой", разделяет которые более миллиона рублей.Самая доступная BMW 2 серии Gran Coupe с обозначением 218i получила компактный бензиновый мотор с отдачей в 140 л.с., который работает в паре с 7-ступенчатым роботом Steptronic. Оценено такое "четырехдверное купе" в базовые 2 330 000 рублей.Считается, что это стартовая стоимость новинки на российском рынке. Однако для развития инструмента онлайн-продаж BMW предлагает приобрести еще и особую модификацию четырехдверки под названием Online Edition. Она оценена в 1 990 000 рублей, но доступна к заказу только на официальном сайте марки, да и предоплату придется вносить через интернет. В фиксированную комплектацию Online Edition включены, скажем, 17-дюймовые колесные диски, адаптивная светодиодная оптика, продвинутая акустика, спортивные кресла с подогревом и тому подобное.Для ходовой части четырехдверной "двойки" предлагаются три варианта подвески - стандартный, спортивный (с занижением на 10 мм) и подвеска с адаптивными амортизаторами. Опционально спортивными можно сделать и рулевое управление, и тормоза: на флагманскую версию все это устанавливается по умолчанию.BMW 2 серии Gran Coupe M235i xDrive оснащается 306-сильной турбированной "четверкой" с 8-ступенчатым автоматом и полным приводом и способна набрать первые 100 км/ч за 4,8 секунды. В списке внешних отличий - иная решетка радиатора, развитые бампера, задний спойлер и черный глянцевый декор. Купить эту версию можно как минимум за 3 560 000 рублей.